Airbus : A suivre aujourd'hui

Airbus a mis à jour les cadences de production des appareils de la famille A320 en réponse à l'environnement de marché actuel. Ainsi, les nouvelles cadences moyennes pour la famille A320 vont désormais conduire à une augmentation progressive de la production, qui passera de 40 par mois actuellement à 43 au troisième trimestre et à 45 au quatrième trimestre 2021. Ce nouveau plan de production représente une montée en cadence plus lente que les 47 avions par mois initialement envisagés à partir de juillet.



Les cadences de production pour l'A220 passeront de quatre à cinq avions par mois à partir de la fin du premier trimestre 2021, comme envisagé précédemment.



En revanche, la production de gros-porteurs devrait rester stable aux niveaux actuels, avec des cadences de production mensuelles d'environ cinq et deux pour l'A350 et l'A330, respectivement. Cette décision repousse une potentielle augmentation de cadence pour l'A350 à une date ultérieure.



Airbus dit continuer d'analyser l'évolution du marché avec attention. Le géant aéronautique explique que ces cadences révisées lui permettent de rester en mesure de répondre à la demande des clients tout en protégeant sa capacité à s'adapter à l'évolution du marché mondial.



Airbus anticipe un retour du marché des avions commerciaux aux niveaux pré-Covid entre 2023 et 2025.