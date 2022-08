Airbus : A suivre aujourd'hui

Le vaisseau spatial Orion de la NASA sera lancé dans quelques jours du Centre spatial Kennedy en Floride, aux États-Unis, pour sa mission vers la Lune. Le module de service européen (ESM) construit par Airbus propulsera Orion vers son orbite lunaire puis vers la Terre dans le cadre des missions Artemis de la NASA. Airbus a développé l'ESM en tant que maître d'œuvre de l'Agence Spatiale.



L'ESM est un élément clé d'Orion, le vaisseau spatial de nouvelle génération qui transportera des astronautes au-delà de l'orbite terrestre basse pour la première fois depuis la fin du programme Apollo dans les années 1970.



Le module assure la propulsion, l'alimentation électrique et la régulation thermique et approvisionnera les astronautes en eau et en oxygène lors des futures missions. L'ESM est installé sous le module d'équipage. Ensemble, les deux constituent le vaisseau spatial Orion.



"Le lancement du vaisseau spatial Orion de la NASA avec le module de service européen revêt une importance historique, 50 ans après la dernière mission lunaire d'un astronaute, et constitue une nouvelle étape majeure vers le retour des astronautes sur la Lune. Le compte à rebours est lancé et nous sommes prêts pour un retour sur la surface lunaire vers 2025 avec nos clients ESA et NASA et notre partenaire industriel Lockheed Martin Space", a déclaré Jean-Marc Nasr, responsable des systèmes spatiaux chez Airbus.