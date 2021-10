Airbus : Air Belgium a reçu son premier A330-900

Air Belgium a réceptionné le premier des deux A330-900. L'avion est configuré avec 286 sièges avec trois classes (30 sièges en classe affaires, 21 sièges en classe premium et 235 sièges en classe économique).



L'avion est équipé de la cabine Airbus Airspace. Tous les sièges sont équipés du système de divertissement en vol de dernière génération, du wifi à bord et d'un éclairage d'ambiance.



Air Belgium déploiera l'avion sur des liaisons reliant Bruxelles à des destinations long-courriers.



Le transporteur belge exploite actuellement une flotte de gros-porteurs entièrement Airbus comprenant des A330-200F et A340-300. Les A340 seront progressivement remplacés par les A330neos.



