Airbus : Air Greenland commande un A330neo

Données financières EUR USD CA 2020 46 050 M 56 483 M - Résultat net 2020 -1 565 M -1 920 M - Tréso. nette 2020 904 M 1 109 M - PER 2020 -47,4x Rendement 2020 0,05% Capitalisation 70 800 M 86 679 M - VE / CA 2020 1,52x VE / CA 2021 1,32x Nbr Employés 134 071 Flottant 74,1% Graphique AIRBUS SE Tendances analyse technique AIRBUS SE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 24 Objectif de cours Moyen 95,74 € Dernier Cours de Cloture 90,38 € Ecart / Objectif Haut 58,2% Ecart / Objectif Moyen 5,93% Ecart / Objectif Bas -35,6% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Guillaume Faury Chief Executive Officer René Richard Obermann Chairman Michael Schöllhorn Chief Operating Officer Dominik Asam Chief Financial Officer Luc Hennekens Chief Information Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) AIRBUS SE -30.73% 86 679 THE BOEING COMPANY -30.66% 124 897 TEXTRON INC. 4.80% 10 755 DASSAULT AVIATION -22.39% 9 244 AVIC ELECTROMECHANICAL SYSTEMS CO.,LTD. 43.80% 5 900 AVICOPTER PLC 9.79% 4 726