Airbus : Air India confirme sa commande de 250 avions

Air India a confirmé sa commande de 250 avions Airbus et a sélectionné un package de maintenance.



La commande d'avions comprend 140 A320neo et 70 A321neo ainsi que 34 A350-1000 et six gros-porteurs A350-900. La compagnie aérienne avait signé une lettre d'intention pour acquérir ces appareils en février 2023.





Air India comptera également sur Airbus pour assurer le plus haut niveau de disponibilité de sa flotte grâce aux solutions de matériaux intégrés (IMS) de Satair, une société d'Airbus.



' Il s'agit de l'un des projets les plus ambitieux du secteur aérien aujourd'hui. Nous sommes fiers que les gains d'efficacité, le confort et la capacité d'autonomie offerts par nos avions de dernière génération contribueront à ce processus, alors qu'Air India reprend sa position légitime de transporteur premium de classe mondiale ' a déclaré Christian Scherer, Chief Commercial Officer et Head of International chez Airbus.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.