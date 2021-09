Airbus : Air Lease place 15 appareils chez Spirit Airlines

Air Lease Corporation, un loueur d'avions basé entre Dublin et Los Angeles, a annoncé jeudi avoir placé 15 appareils Airbus auprès de la compagnie aérienne américaine à bas coûts Spirit Airlines.



Un premier accord porte sur la location à long terme de 10 nouveaux Airbus A321-200neo, tandis qu'un second volet concerne la cession-bail ('sale and lease-back') de cinq A320-200neo.



Ces cinq appareils devraient être livrés en 2021 et 2022, alors que les livraisons des 10 A321 ne devraient pas intervenir avant 2023 et 2024.



