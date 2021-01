Airbus/Boeing-Surtaxes US dès mardi sur des produits français dont les vins

par Andrea Shalal et David Lawder

WASHINGTON, 12 janvier (Reuters) - Les Etats-Unis ont annoncé qu'ils commenceraient à prélever dès ce mardi des taxes supplémentaires sur les pièces détachées pour avions et sur d'autres produits importés de France et d'Allemagne, dans le cadre du litige entre Washington et l'Union européenne sur les subventions accordées à l'aéronautique.

Dans une note publiée lundi soir, le service américain des douanes a indiqué que les nouveaux droits de douane entreront en vigueur à compter de mardi à 00h01 (05h01 GMT).

Cette annonce fait suite à la décision de Washington, fin décembre, de relever de 15% les tarifs douaniers visant les pièces détachées pour avions et de 25% ceux imposés sur certains alcools, notamment les vins français et allemands.

Les discussions entre les Etats-Unis et l'Union pour mettre fin à ce contentieux vieux de 15 ans ont stagné au cours des dernières semaines de l'administration Trump, a déclaré une source européenne au fait de la question.

Washington avait aussi poussé pour trouver une issue distincte avec le Royaume-Uni, qui est actionnaire d'Airbus , concurrent de l'américain Boeing, mais le Brexit est entre-temps devenu effectif.

Bruxelles a fait part de son intention de trouver un accord avec le président élu américain Joe Biden, qui s'installera le 20 janvier à la Maison blanche. L'équipe Biden n'a effectué pour le moment aucun commentaire sur cette question des surtaxes liées à l'aéronautique.

Pour Airbus, la décision du bureau du représentant américain au Commerce (USTR) d'inclure parmi les produits visés par des surtaxes les pièces détachées pour avions fabriquées en France et en Allemagne est "contre-productive" et aura pour effet de nuire aux salariés américains de l'usine en Alabama où sont assemblés les A320 et A220.

La production de l'A320 dépend de pièces venues de France et d'Allemagne, selon un porte-parole d'Airbus.

Les effets des surtaxes américaines pourraient ne pas être ressentis dans un premier temps, alors que les compagnies du secteur aéronautique se procurent généralement les pièces détachées importantes longtemps en avance afin de garantir des flux de production fluides.

Washington et Bruxelles ont tous deux obtenu gain de cause auprès de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) dans ce litige.

En novembre dernier, l'OMC a autorisé l'Union européenne à imposer des droits de douane sur quelque 4 milliards de dollars de produits importés des Etats-Unis.

L'OMC avait au préalable autorisé, en 2019, les Etats-Unis à appliquer des taxes sur 7,5 milliards de dollars d'importations en provenance de l'UE. (avec Tim Hepher à Paris; version française Jean Terzian)