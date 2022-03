Airbus : Boston MedFlight commande son premier H145 à 5 pales

Airbus a annoncé hier soir que Boston MedFlight avait signé une commande portant sur un premier hélicoptère H145 à cinq pales, dans le cadre d'un projet de renouvellement et d'expansion de sa flotte et afin de répondre à un besoin accru de transport de soins intensifs en Nouvelle-Angleterre.



' Nous sommes impatients d'améliorer et d'étendre nos capacités avec l'ajout de la toute nouvelle variante H145 à notre flotte', a déclaré Maura Hughes, directrice général de Boston MedFlight.



'La puissance, la stabilité, la grande taille de la cabine et la flexibilité de cette plate-forme vont nous permettre de fournir des soins experts et humains à nos patients dans les airs, tout en sachant que nous pouvons transporter tout l'équipement nécessaire pour toute urgence médicale qui se présente à nous ', poursuit-il.





