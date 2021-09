Airbus : Breeze Airways a dévoilé la nouvelle livrée sur son avion A220-300, tout en confirmant avoir conclu un accord ...

L'efficacité supérieure de l'A220 soutiendra les objectifs commerciaux de la nouvelle compagnie aérienne pour offrir une expérience de voyage exceptionnelle, avec des tarifs bas et une grande flexibilité. Breeze prévoit fournir un service sans escale entre les routes moins desservies à travers les États-Unis et ce, à des tarifs abordables.

L'avion fraîchement peint, est tout juste sorti de l'atelier de peinture du site d'Airbus à Mobile, en Alabama, d'où seront livrés environ un A220 par mois à Breeze au cours des six prochaines années et demie. La compagnie aérienne prévoit de commencer les vols avec la flotte Airbus au deuxième trimestre 2022.

L'A220 est le seul avion spécialement conçu pour le marché des 100 à 150 sièges. Il combine une aérodynamique et des matériaux de pointe, ainsi que les moteurs turboréacteurs à soufflante de dernière génération PW1500G de Pratt & Whitney. Bénéficiant des toutes dernières technologies, l'A220 est l'avion le plus silencieux, le plus propre et le plus écologique de sa catégorie. Avec une empreinte sonore réduite de 50 % et une consommation de carburant jusqu'à 25 % inférieure par siège par rapport aux avions de la génération précédente, ainsi que des émissions de NOx d'environ 50 % inférieures aux normes de l'industrie, l'A220 est un excellent avion pour les opérations urbaines.

Plus de 170 A220 ont été livrés à dix opérateurs en Asie, en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique, prouvant la grande polyvalence du plus récent membre de la famille Airbus.

Newsroom

Contacts pour les médias