Airbus : Citi revalorise

Citi a relevé son objectif de cours de 138 à 150 euros sur le titre Airbus, tout en maintenant sa recommandation d’Achat. Le broker a relevé ses prévisions 2021 pour le bénéfice opérationnel à 4,8 milliards d’euros (contre 4,7 milliards auparavant et une guidance de 4,5 milliards) et de free cash flow à 3 milliards d’euros (contre 2,9 milliards précédemment et une guidance de 2,5 milliards). L’analyste anticipe la livraison de 65 avions de la famille A320 par mois en 2025, mais précise que cela pourrait être plus.