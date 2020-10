Airbus Corporate Jets décroche six premières commandes pour l'ACJ TwoTwenty

Toulouse, 6 octobre 2020 - Airbus Corporate Jets enregistre les premiers contrats pour son ACJ TwoTwenty qui totalise six commandes depuis son lancement. Comlux a annoncé avoir passé commande pour deux appareils et quatre autres émanent de clients ayant souhaité conserver l'anonymat

La mise en service opérationnel du premier ACJ TwoTwenty par Comlux Aviation est prévue début 2023.

Le nouvel ACJ TwoTwenty sera doté d'un intérieur de cabine VIP haut de gamme. Les clients pourront s'appuyer sur un catalogue de cabines flexible, dans lequel Comlux a sélectionné le salon d'affaires et le salon des invités ainsi qu'un espace de divertissement et une suite privée, comprenant une salle de bain. La cabine, conçue pour « réinventer votre place dans le ciel... », sera équipée de grands sièges-couchettes, d'un lit américain king size, d'une douche fixe, d'un système d'humidification pour le bien-être à bord et d'une connectivité de pointe.

"Nous sommes fiers d'être le client de lancement du tout nouveau membre de la famille Airbus, l'ACJ TwoTwenty, et d'avoir été sélectionnés pour l'aménagement de la cabine dans notre centre de finition d'Indianapolis. Nous avons collaboré avec Airbus Corporate Jets et partagé notre riche expérience dans le domaine de l'exploitation et de l'aménagement de tous types d'appareils pour permettre à ce nouveau 'Bizjet' d'offrir un confort accru et les dernières innovations cabine disponibles dans l'industrie.» a déclaré Richard Gaona, président exécutif et CEO de Comlux. « Nous sommes convaincus que l'unique alliance d'un rayon d'action intercontinental, d'une cabine confortable et spacieuse et d'une rentabilité inégalée, permettra à cet appareil de s'imposer sur le marché de l'aviation d'affaires. »

Nous sommes ravis que notre fidèle client Comlux soit le client de lancement de notre nouvel ACJ TwoTwenty et le partenaire du programme pour l'aménagement de la cabine », a déclaré Benoît Defforge, Président d'Airbus Corporate Jets. « Nous sommes convaincus que notre nouvel 'Extra Large Bizjet' s'intégrera parfaitement au portefeuille de Comlux et deviendra un nouvel avion phare au sein de sa flotte. »

Airbus assure le soutien de plus de 500 compagnies aériennes et clients de jets d'affaires grâce à l'un des plus grands réseaux de support au monde, qui offre également des services sur mesure adaptés aux besoins de l'aviation d'affaires.

Plus de 200 avions d'affaires d'Airbus sont exploités sur tous les continents, y compris l'Antarctique.