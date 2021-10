Airbus : Credit Suisse revalorise

Credit Suisse a relevé son objectif de cours de 137 à 138 euros sur le titre Airbus, tout en maintenant son opinion Surperformance. Le broker a relevé sa prévision d’Ebit ajusté pour 2021 de 4,6 à 5,2 milliards d’euros. Le broker se trouve ainsi 29 % au-dessus de la guidance et 20 % au-dessus du consensus Bloomberg. L’analyste estime que les commandes d’avions devraient accélérer à l’avenir alors que les compagnies aériennes doivent moderniser leurs flottes et recourir à des appareils moins énergivores et moins polluants.