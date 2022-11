Airbus : Croatia Airlines signe une commande de six avions A220

Airbus et Croatia Airlines entretiennent un partenariat de longue date depuis 25 ans, La compagnie nationale croate basée à Zagreb, a signé une commande ferme de six A220-300 et prévoit de louer neuf A220 supplémentaires. Les A220 remplaceront les avions de la génération précédente de la flotte de l'entreprise, réduisant les coûts d'exploitation. Ils amélioreront l'efficacité environnementale et la compétitivité tout en offrant aux passagers un confort inégalé sur l'ensemble de sa flotte."Nous sommes ravis d'ajouter Croatia Airlines en tant que nouveau client A220. L'A220 est parfaitement adapté aux besoins de l'aviation croate, offrant une flexibilité et une efficacité opérationnelles permettant à sa compagnie aérienne de poursuivre son ambition de connectivité régionale et internationale sans compromettre aucun aspect, qu'il s'agisse du confort des passagers ou de l'économie du coût du voyage et du siège ", a déclaré Christian Scherer, Directeur commercial et responsable international d'Airbus.