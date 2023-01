Airbus Helicopters : légère hausse des livraisons

En 2022, Airbus Helicopters a enregistré 374 commandes brutes (362 en net), soulignant la reprise continue du marché avec un nombre impressionnant de 216 hélicoptères légers monomoteurs vendus. Les livraisons sont passées de 338 en 2021 à 344 en 2022, contribuant à la part préliminaire de 52 % d'Airbus Helicopters sur le marché civil et parapublic. Les heures de vol de la flotte d'hélicoptères d'Airbus sont désormais revenues aux niveaux d'avant Covid 2019.



" 2022 a été une année au cours de laquelle Airbus Helicopters a solidifié son redressement, dans un contexte d'instabilité avec la guerre en Ukraine et une chaîne d'approvisionnement fragile. Je tiens à remercier nos clients pour la confiance qu'ils continuent d'accorder à Airbus Helicopters. Nos équipes continueront à travailler dur pour répondre à leurs besoins et tenir nos engagements en 2023 ", a déclaré Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters.



"Nos commandes proviennent de 203 clients dans 48 pays, soulignant l'importance de notre réseau mondial ainsi que la preuve qu'en période d'incertitude, le rôle des hélicoptères est plus essentiel que jamais.", ajoute t-il.