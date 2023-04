Airbus : JUICE est en route vers Jupiter

Le groupe annonce que JUICE (JUpiter ICy moons Explorer) a déployé ses ailes après le décollage réussi d'Ariane 5.



JUICE, construit par Airbus, est maintenant officiellement en route vers Jupiter.



' Réunissant 80 partenaires dans 23 pays et mobilisant la matière grise de plus de 2 000 personnes, Airbus a conçu et construit JUICE dans le cadre d'un contrat avec l'Agence spatiale européenne (ESA) ' indique Airbus.



'Après des années de travail, regarder ce lancement en direct depuis nos sites à travers l'Europe a été un moment très émouvant pour tous ceux qui ont travaillé sur cette incroyable mission. C'est le meilleur de l'Europe qui se réunit', a déclaré Michael Schöllhorn, DG d'Airbus Defence and Space depuis Kourou.



La sonde JUICE effectuera une visite unique de quatre ans du système de Jupiter. JUICE devrait arriver sur Jupiter en 2031.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.