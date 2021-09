Airbus : Jet2.com a passé une commande de 36 A321neos, faisant de la compagnie aérienne basée à Leeds, au Royaume-Uni, un ...

Jet2.com commande 36 A321neos, devenant ainsi nouveau client d'Airbus

@Airbus #A321neo @Jet2tweets

Toulouse, 31 Août 2021 - Jet2.com a passé une commande de 36 A321neos, faisant de la compagnie aérienne basée à Leeds, au Royaume-Uni, un nouveau client Airbus et un nouvel opérateur de la famille A320neo. Cette commande est la première à refléter les ambitieux plans d'expansion et de modernisation de la flotte de Jet2.com, qui comprennent le remplacement de sa flotte existante par la famille A320neo, plus efficace. Le choix du moteur sera effectué à une date ultérieure.

"Jet2.com sera fier d'exploiter l'Airbus A321neo dans les années à venir. Cet avion est, selon nous aujourd'hui, le plus efficace et le plus respectueux de l'environnement de sa catégorie - il offrira à nos clients vacanciers une expérience merveilleusement confortable et agréable lorsqu'ils voyageront avec nous pour leur vacances "Jet2holiday" bien méritées", a déclaré Philip Meeson, président exécutif de Jet2.com.

L'avion sera configuré avec 232 sièges, avec une cabine Airspace dotée d'un éclairage innovant, de nouveaux sièges et de coffres à bagages 60 pour cent plus grands offrant du rangement supplémentaire.

"Nous nous félicitons de la décision de Jet2.com. Après avoir traditionnellement exploité des avions non équipés de commandes de vol électriques, nous constatons avec une grande satisfaction qu'après avoir testé quelques A321 loués et effectué une évaluation complète, Jet2.com se tourne vers l'avenir et investit dans la technologie moderne et pérenne des commandes de vol électriques d'Airbus. Cela témoigne de la vision de Jet2.com en matière d'efficacité, de qualité, de performance et de vol respectueux de l'environnement", a déclaré Christian Scherer, Chief Commercial Officer et Head of International d'Airbus.

La famille A320neo intègre les dernières technologies, notamment des moteurs de nouvelle génération et des Sharklets, permettant une réduction de 20 % de la consommation de carburant par siège. Avec une autonomie supplémentaire allant jusqu'à 900 km ou deux tonnes de charge utile en plus, l'A321neo offrira à Jet2.com un potentiel de revenus supplémentaires.

A la fin du mois de juillet 2021, la famille A320neo avait remporté plus de 7 400 commandes fermes de la part de plus de 120 clients dans le monde.