Airbus : Jet2.com a passé une commande supplémentaire

Jet2.com a passé une commande supplémentaire de 35 appareils A320neo portant sa commande total à 98 appareils. Jet2.com avait déjà passé sa première commande de 36 A321neo en août 2021, suivie de nouveaux engagements.



L'A320neos sera configuré pour 180 sièges avec une cabine Airspace dotée d'un éclairage innovant.



La famille A320neo intègre des moteurs de nouvelle génération et des Sharklets qui, ensemble, permettent d'économiser plus de 25% de carburant et de CO2, ainsi qu'une réduction de 50 % du bruit.



Fin août 2022, la famille A320neo a accumulé plus de 8 500 commandes fermes de plus de 130 clients dans le monde.



