Airbus: Kuwait Airways augmente une commande pour un total de 6 milliards USD

Koweït (awp/afp) - La compagnie nationale Kuwait Airways a annoncé lundi augmenter sa commande à Airbus, avec l'achat de 31 appareils au total pour six milliards de dollars, dans le cadre d'une restructuration d'un accord avec le géant aéronautique européen.

L'annonce de ce nouvel accord est intervenue après de difficiles négociations ayant suivi des enquêtes sur des allégations de pots-de-vin entourant l'accord initial conclu en 2014.

Celui-ci prévoyait au départ l'achat de 25 avions Airbus, élargi ensuite à 28.

"Nous sommes parvenus à nous mettre d'accord sur une importante restructuration qui va placer Kuwait Airways (KAC) dans une bien meilleure position pour réussir dans les 15 prochaines années", a déclaré le PDG de la compagnie aérienne, Ali Al-Dukhan, lors d'une conférence de presse à Koweït.

Airbus a confirmé à l'AFP qu'il s'agissait d'une "restructuration d'un contrat existant auquel la compagnie aérienne a décidé d'ajouter trois A321neo supplémentaires".

L'accord pour un montant total de six milliards de dollars (environ 5,3 milliards d'euros) porte désormais sur l'achat de 31 appareils: neuf Airbus A320neo, six A321neo, trois A321neo LR, quatre A330-800neo, sept A330-900neo et deux A350-900.

La compagnie aérienne a jusqu'ici reçu huit appareils et "nous en attendons deux avant la fin de l'année", a précisé M. Dukhan à l'AFP, estimant que "la plupart des avions arriveront d'ici 2026".

"L'accord nous donnera plus de flexibilité pour nous élargir", a-t-il ajouté, assurant "viser 100 destinations dans les deux prochaines années", alors que la compagnie en couvre aujourd'hui 57.

"Négociations houleuses"

Les compagnies aériennes du Golfe, en particulier les émiraties Emirates et Etihad ainsi que la qatarie Qatar Airways, se sont imposées ces dernières dans le transport aérien mondial, suscitant parfois l'agacement de la concurrence en raison du financement de ces sociétés par leurs Etats richissimes.

"A vrai dire j'étais sceptique quant à la façon de traiter d'Airbus, surtout à cause des rumeurs entourant les accords conclus dans le passé avec Kuwait Airways", a dit M. Dukhan durant la conférence.

"Nous avons eu quatre mois de négociations sérieuses et professionnelles, qui ont été houleuses par moments, mais elles se sont toujours tenues dans le respect et la compréhension des besoins et des souhaits de l'un et l'autre", a-t-il poursuivi.

Selon M. Dukhan, l'accord de 2014 nécessitait des ajustements supplémentaires, "surtout avec la nécessité d'une plus grande flexibilité dans une industrie aéronautique post-Covid".

En 2014, la KAC a commandé 15 Airbus 320neo et 10 Airbus-350, dont la livraison a démarré en 2019.

En février 2020, une commission parlementaire koweïtienne avait été créée pour enquêter sur des soupçons de pots-de-vin payés par Airbus pour garantir la vente de 25 avions de ligne à Kuwait Airways.

Le député d'opposition koweïtien Riyadh al-Adasani avait alors dit au Parlement que son pays était mentionné dans un accord de principe conclu entre Airbus et les justices française, britannique et américaine, ainsi que certains responsables et citoyens koweïtiens.

Cet accord avait permis à Airbus de verser 3,6 milliards d'euros d'amende pour éviter des poursuites dans une affaire de corruption impliquant notamment les agents commerciaux de l'avionneur européen intervenant dans les contrats de ventes dans plusieurs pays.

La semaine dernière, Airbus avait annoncé le plus important bénéfice de son histoire pour 2021, après deux années dans le rouge en raison de la pandémie qui a paralysé puis ralenti le transport aérien mondial.

L'avionneur européen avait publié le 17 février un bénéfice net de 4,2 milliards d'euros, battant son record de 2018 (3,1 milliards).

