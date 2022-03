La flotte d’Air Canada va s’étoffer de 26 appareils A321neo d'Airbus à distance franchissable accrue (ou XLR, pour extra-long range). Les livraisons s'échelonneront du premier trimestre de 2024 au premier trimestre de 2027. Quinze appareils seront loués auprès d'Air Lease Corporation, cinq autres seront loués auprès d'AerCap, et six seront acquis par contrat d'achat conclu avec Airbus, qui prévoit des options d'achat visant l'acquisition de quatorze appareils supplémentaires entre 2027 et 2030.



" Ces avions ont une autonomie suffisante pour desservir l'ensemble des marchés nord-américains et certains marchés transatlantiques, offrent aux clients un confort supérieur et améliorent le rendement écoénergétique de la société aérienne, faisant progresser ses objectifs environnementaux ", a expliqué Air Canada.



Les appareils A321XLR d'Air Canada auront une capacité d'accueil de 182 passagers, soit 14 en classe Signature Air Canada, dotée de sièges entièrement inclinables, et 168 en classe économique.



Avec une autonomie de 8 700 km et une capacité de vol maximale de 11 h, l'A321XLR peut assurer des vols sans escale partout en Amérique du Nord et, sous réserve de l'homologation pour les vols transocéaniques de Transports Canada, être affecté à des lignes transatlantiques, renforçant ainsi les plaques tournantes et le réseau du transporteur.



Air Canada procède actuellement à la sélection d'un motoriste pour ses appareils A321XLR.