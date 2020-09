Airbus : L'Agence Spatiale Européenne (ESA) a sélectionné Airbus pour développer et construire la mission de topographie des ...

L'engin spatial de 1,7 tonne est basé sur un design de satellite Airbus éprouvé et robuste, qui s'inspire de l'héritage de Sentinel-6 et de CryoSat.

Six panneaux solaires fixes et deux déployables - 18,6 m² au total - assurent une puissance suffisante sur une orbite polaire à 760 km au-dessus de la Terre. Sa mémoire embarquée pourra stocker jusqu'à 4 térabits de données à la fois, fournissant ainsi aux scientifiques une mine d'informations pendant ses 7,5 années de vie. Le site Airbus Defence and Space de Friedrichshafen (Allemagne) sera à la tête d'un consortium industriel réunissant des entreprises de 19 pays pour réaliser le projet, dont Thales Alenia Space qui fournira IRIS, le radar altimètre interférométrique.

Avec un lancement prévu en 2027, CRISTAL embarquera un altimètre multifréquence avancé qui mesurera l'épaisseur de la banquise et la hauteur de la calotte glaciaire. Ces données aideront aux opérations maritimes dans les océans polaires et contribueront à une meilleure compréhension des processus climatiques. CRISTAL contribuera également à des applications liées aux eaux côtières et intérieures et à l'observation de la topographie des océans.

Friedrichshafen, le 21 septembre 2020 - L'Agence Spatiale Européenne (ESA) a sélectionné Airbus pour développer et construire la mission de topographie des glaces et des neiges polaires de Copernicus (CRISTAL). Avec deux satellites, la mission CRISTAL assurera la continuité à long terme des mesures altimétriques radar de l'altitude et de l'évolution de la glace. Il s'agit de l'une des six nouvelles missions qui amélioreront les capacités actuelles de la composante spatiale de Copernicus au profit de tous les citoyens européens. Le contrat est d'une valeur de 300 millions d'euros.

de cette augmentation (3 mm) ayant eu lieu au cours des cinq dernières années. CRISTAL poursuivra ces mesures vitales, indicateur clé du changement climatique".

Dans l'ensemble, Airbus est responsable du satellite ou de la charge utile de trois des six missions Copernicus de nouvelle génération dans le domaine de l'environnement et de l'observation de la Terre: LSTM, CRISTAL et ROSE-L, et fournit également des équipements essentiels aux six missions.

À propos de Copernicus

Les satellites Copernicus Sentinel sont une flotte de satellites appartenant à l'Union Européenne (UE), conçus pour fournir la multitude des mesures et images qui sont au cœur du programme environnemental Copernicus de l'Union Européenne. La Commission européenne dirige et coordonne ce programme, qui vise à améliorer la gestion de l'environnement et à préserver des vies au quotidien. L'Agence Spatiale Européenne (ESA) est responsable de la composante spatiale, chargée de développer la famille des satellites Copernicus Sentinel au nom de l'UE et d'assurer la fourniture des données pour les services Copernicus, tandis que l'exploitation des Copernicus Sentinel a été confiée à l'ESA et à EUMETSAT, l'Organisation Européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques. Six missions ont été sélectionnées pour rejoindre la flotte des Copernicus Sentinel et étendre les capacités actuelles. Airbus est un contributeur industriel clé en développant et en fabriquant des satellites, des instruments et des composants ainsi qu'en fournissant des services associés.

* * *

À propos d'Airbus

Airbus est un leader mondial de l'aéronautique, de l'espace et des services associés. En 2019, le groupe a publié un chiffre d'affaires de 70 milliards d'euros, avec un effectif d'environ 135 000 personnes. Airbus propose la famille d'avions de ligne la plus complète qui soit. Airbus est, en outre, le leader européen dans le domaine des avions de mission, de ravitaillement en vol, de combat, et de transport. Par ailleurs, l'entreprise est également un leader de l'industrie spatiale. Enfin, dans le domaine des hélicoptères, Airbus propose les solutions civiles et militaires les plus performantes au monde.

Newsroom

Contact pour la presse

Guilhem BOLTZ

Airbus Defence and Space +33 (0)6 34 78 14 08 guilhem.g.boltz@airbus.com