Airbus : L'Agence Spatiale Européenne (ESA) a signé un nouveau contrat avec Airbus pour la construction de trois nouveaux ...

L'ESM est de forme cylindrique et mesure environ quatre mètres de diamètre et de hauteur. Il possède quatre panneaux solaires (19 mètres d'envergure lorsqu'ils sont déployés) qui produisent suffisamment d'énergie pour alimenter deux foyers. Les 8,6 tonnes de carburant

David Parker, directeur de l'exploration humaine et robotique de l'ESA, a déclaré : " Ce contrat double l'engagement de l'Europe à fournir l'équipement vital pour que l'Homme puisse retourner sur la Lune avec Orion. Avec les éléments que nous construisons pour la station lunaire Gateway, nous sécurisons des sièges pour les astronautes de l'ESA afin d'explorer notre système solaire, tout en assurant des emplois et un savoir-faire technologique à l'Europe".

"L'Europe est entrée dans une nouvelle décennie d'exploration. La construction de six modules de service européens Orion est une entreprise sans précédent. Airbus compte certains des meilleurs cerveaux du monde en matière d'exploration spatiale qui travaillent sur ce véhicule phénoménal et ce nouvel accord facilitera de nombreuses missions futures sur la Lune grâce à des partenariats internationaux", a déclaré Andreas Hammer, responsable de l'exploration spatiale chez Airbus. "L'Europe est un partenaire solide et fiable des missions Artemis de la NASA et l'ESM Orion représente une contribution cruciale à cet égard".

Fly me to the Moon: Airbus remporte un contrat de l'ESA pour trois modules de service européens supplémentaires pour la navette Orion de la NASA

du module de service peuvent alimenter un moteur principal et 32 petits propulseurs. L'ESM pèse au total un peu plus de 13 tonnes. En plus de sa fonction de système de propulsion principal pour le vaisseau Orion, l'ESM sera responsable des manœuvres orbitales et du contrôle de position. Il fournit également à l'équipage les éléments essentiels à la survie, tels que l'eau et l'oxygène, et régule le contrôle thermique en étant fixé au module d'équipage.

Artemis I, le premier vol d'essai d'Orion sans équipage avec un module de service européen, aura lieu en 2021. C'est dans le cadre de la mission suivante, Artemis II, que les premiers astronautes feront le tour de la Lune et reviendront sur Terre. Avec Artemis III, la NASA fera atterrir la première femme et le prochain homme sur la Lune d'ici 2024, en utilisant des technologies innovantes pour explorer une plus grande partie de la surface lunaire que jamais auparavant. Les ESM annoncés aujourd'hui seront utilisés pour les missions Artemis IV à VI. Les deux premiers ESM sont une contribution européenne à la station internationale Gateway, qui devrait être assemblée à partir de 2024 sur une orbite lunaire.

Lors du développement et de la construction des ESM, Airbus a mis à profit son expérience en tant que maître d'œuvre du véhicule de transfert automatique (ATV) de l'ESA, qui a fourni

l'équipage de la station spatiale internationale des livraisons régulières d'équipements de test, de pièces détachées, de nourriture, d'air, d'eau et de carburant.

Vaisseau Orion de la NASA - Copyright NASA - Radislav Sinyak