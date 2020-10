Airbus : L'armée luxembourgeoise a pris livraison d'un Airbus A400M pour son transport militaire. L'avion, accepté sur la ...

L'A400M a récemment acquis des capacités supplémentaires, telles que le déploiement simultané de 116 parachutistes maximum par les portes latérales ou le vol automatique à basse altitude dans des conditions météorologiques de vol à vue (le seul avion de transport militaire doté de cette capacité). De plus, le largage aérien et le déchargement de matériel de combat permettent de larguer automatiquement une seule charge de 16 tonnes par parachute, tandis que 25 tonnes peuvent être larguées par gravité. Enfin, le déchargement manuel de matériel de combat jusqu'à 19 tonnes sur palettes (un passage) ou 25 tonnes (deux passages) sont également possible sur une piste non pavée, ce qui est sans précédent. En ce qui concerne les opérations de ravitaillement en vol par hélicoptère, l'A400M a récemment réussi ses premiers contacts humides avec un hélicoptère H225M.

La photo montre l'A400M pour le Luxembourg lors du décollage à Séville (Espagne).

Pour télécharger des photos et des vidéos de l'ensemble du processus de production de l'appareil, cliquez ici.

