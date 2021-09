Airbus : LATAM Airlines va équiper sa flotte d'appareils de la famille A320 de la fonction "Optimisation du profil de ...

LATAM Airlines va moderniser plus de 200 appareils de la famille A320 avec la fonction d'optimisation du profil de descente d'Airbus, qui permet d'économiser du carburant

Toulouse, 22 septembre 2021 - LATAM Airlines va équiper sa flotte d'appareils de la famille A320 de la fonction "Optimisation du profil de descente" (DPO) d'Airbus - une amélioration permettant d'économiser du carburant dans la base de données des performances du système de gestion de vol (FMS) embarqué de l'appareil. Cette mise à niveau sera effectuée sur plus de 200 appareils de leur flotte de la famille A320, devenant ainsi la plus grande flotte Airbus équipée de cette puissante solution d'économie de carburant.

Tous les kits d'équipement nécessaires à l'installation du logiciel de performance DPO sur la flotte de la famille A320 de LATAM commenceront à être livrés à partir de la fin 2021 jusqu'au début 2022.

La fonction DPO permet aux avions de descendre de l'altitude de croisière en utilisant uniquement la poussée du moteur au ralenti, ce qui réduit la consommation de carburant et entraîne une réduction proportionnelle des émissions de CO2 et de NOx (oxydes d'azote). Pour améliorer encore la réduction de la consommation de carburant, la fonction DPO maximise le temps passé à un niveau de croisière efficace - en n'amorçant pas la descente trop tôt - et minimise ensuite le temps passé à un stade de "level-off" inefficace au bas de la descente - lorsque les moteurs de l'avion génèrent une poussée pour maintenir le vol en palier dans un air dense avant l'approche de l'atterrissage final.

L'optimisation de la trajectoire de vol de l'avion est l'un des facteurs clés pour améliorer encore l'efficacité en coopération avec le contrôle du trafic aérien. En optimisant les trajectoires de descente de ses avions et en réduisant le débit de carburant vers les moteurs - à partir du réglage de poussée au ralenti le plus bas pendant la phase de descente - grâce à la fonction DPO, LATAM Airlines réalisera des économies de carburant de plus de 100 tonnes par an et par avion sur l'ensemble de son réseau, y compris dans des aéroports soumis à des contraintes comme Lima, Santiago et São Paulo. Cela permettra de réduire les émissions de CO2 de plus de 300 tonnes par an et par avion, ce qui représente une contribution significative

des opérations de vol plus durables avec 60 000 tonnes de CO2 par an pour l'ensemble de la flotte de la famille A320 de LATAM Airlines.

La DPO est l'une des nombreuses solutions d'optimisation des opérations de vol proposées par Airbus et sa filiale de services d'opérations de vol Navblue. Associées à une gestion améliorée du trafic aérien, ces solutions d'économie de carburant permettent aux opérateurs de commencer dès maintenant la décarbonisation de l'aviation.

