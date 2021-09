LATAM Airlines va équiper sa flotte d'appareils de la famille A320 de la fonction "Optimisation du profil de descente" (DPO) d'Airbus - une amélioration permettant d'économiser du carburant dans la base de données des performances du système de gestion de vol (FMS) embarqué de l'appareil. Cette mise à niveau sera effectuée sur plus de 200 appareils de leur flotte de la famille A320, devenant ainsi la plus grande flotte Airbus équipée de cette solution d'économie de carburant.



Tous les kits d'équipement nécessaires à l'installation du logiciel de performance DPO sur la flotte de la famille A320 de LATAM commenceront à être livrés à partir de la fin 2021 jusqu'au début 2022.



" La fonction DPO permet aux avions de descendre de l'altitude de croisière en utilisant uniquement la poussée du moteur au ralenti, ce qui réduit la consommation de carburant et entraîne une réduction proportionnelle des émissions de CO2 et de NOx (oxydes d'azote) ", explique Airbus.