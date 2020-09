Airbus : La Fondation Airbus, avec ses partenaires, l'Association Les Amis Du Liban-Toulouse, le Centre Hospitalier ...

La Fondation Airbus et ses partenaires apportent une aide humanitaire à Beyrouth @AirbusFDN #A350XWB #Beirut Toulouse, 14 septembre 2020 - Immédiatement après la récente explosion à Beyrouth au Liban, Airbus a fourni des images satellite pour évaluer les dégâts et a ainsi aidé les analystes du gouvernement, les ONG et les premiers intervenants à avoir une meilleure visibilité de cette catastrophe. Aujourd'hui, la Fondation Airbus, avec ses partenaires, l'Association Les Amis Du Liban-Toulouse, le Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, le Conseil municipal de Toulouse, la Croix-Rouge allemande/Bayer AG et Aviation sans Frontières, a envoyé un Airbus A350 XWB pleinement chargé depuis Toulouse, France, à Beyrouth au Liban, avec à son bord 90 mètres cubes de biens et matériels d'aide humanitaire. La cargaison, qui apportera une aide indispensable aux personnes touchées par l'explosion de Beyrouth, comprenait des médicaments ainsi que des visières et des masques, des articles scolaires, des équipements électriques et du matériel informatique. Les marchandises sont destinées au centre médical universitaire de l'hôpital Saint George à Beyrouth, à l'association locale Arc de Ciel et à la Croix-Rouge libanaise. "Nous avons tous vu les ravages causés par l'explosion à Beyrouth et nous tous, à Airbus, souhaitons aux habitants et à la ville de Beyrouth un prompt rétablissement", a déclaré Julie Kitcher, Airbus EVP Communications and Corporate Affairs. "Je remercie nos partenaires et l'équipage de l'A350 participant à ce projet, pour leur soutien logistique et leur dévouement. Sans leurs efforts considérables, cette mission spéciale n'aurait pas été possible". Sur le vol retour, l'A350 a pris à son bord 11 étudiants libanais venant poursuivre leurs études en France, dans le cadre d'une initiative organisée par Les Amis du Liban-Toulouse.

Légende Photo : Représentants des organisations partenaires lors du chargement de l'A350 XWB à l'aéroport de Toulouse À propos de la Fondation Airbus La Fondation Airbus comprend Airbus, Airbus Helicopters et Airbus Defence and Space en tant que membres fondateurs et contributeurs. Elle est le véhicule de mécénat de l'entreprise, utilisant les ressources, les produits aéronautiques et spatiaux, les compétences, la diversité de ses salariés et la culture du groupe pour stimuler l'innovation afin de répondre aux problèmes de société. En particulier, la Fondation soutient la communauté humanitaire mondiale et inspire et prépare les jeunes aux défis de demain. Depuis son lancement en mai 2008, la Fondation Airbus a facilité plus de 70 vols de secours ou de bienveillance vers de nombreuses destinations dans le monde entier. Vous trouverez plus d'informations sur notre page web consacrée à la Fondation. Suivez-nous sur Twitter: @AirbusFdn Newsroom Contacts for the media Zaid Al-Farah Daniel Werdung Anne Galabert Airbus Africa & Middle-East Airbus Airbus +971 56 603 7704 +49 40 74359078 +33 6 09 24 09 74 zaid.al-farah@airbus.com daniel.werdung@airbus.com anne.galabert@airbus.com

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.