Airbus : La valeur du jour à Paris - Airbus dopé par des perspectives très encourageantes

Airbus s'envole de 8,3% à 111,14 euros, soutenu par des résultats trimestriels solides et la confirmation de ses objectifs annuels dans un contexte géopolitique et économique incertain. Signe de sa confiance, l'avionneur européen entend accélérer la cadence de production de la famille A320, sa gamme la plus vendue, à 65 avions en 2023 et 75 en 2025. Sur les trois premiers de l'exercice, l'Ebit rapporté a atteint 1,429 milliard d'euros, contre 462 millions un an plus tôt. L’Ebit ajusté, mesure de performance du groupe, a bondi de 82% à 1,263 milliard.



Le chiffre d'affaires a progressé de 15% à 12 milliards d'euros, reflétant essentiellement selon le groupe la hausse des livraisons d'avions commerciaux et un mix favorable.



Airbus en effet a livré 142 appareils commerciaux, dont 109 de la famille A320. La société précise que les résultats du premier trimestre n'intègrent que les livraisons de 140 avions. Deux avaient été comptabilisées au quatrième trimestre 2021, mais le transfert n'avait pas pu être effectué en raison des sanctions internationales.



Airbus a par ailleurs enregistré 253 commandes brutes d'avions commerciaux, 83 commandes nettes après annulations. Le carnet de commandes atteint ainsi 7 023 avions commerciaux au 31 mars 2022.



Fort de ce début d'année très encourageant, la société a confirmé ses objectifs annuels. Elle entend livrer 750 avions commerciaux, dégager un Ebit ajusté de 5,5 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions et financements-clients de 3,5 milliards d'euros. Au premier trimestre, le flux a atteint 213 millions.



" Nous anticipons une croissance soutenue de la demande d'avions commerciaux portée par la famille A320 au-delà de 2022. Par conséquent, nous collaborons étroitement avec nos partenaires industriels afin d'augmenter la cadence de production de la famille A320 pour atteindre 75 exemplaires par mois en 2025. Cette montée en cadence aura des effets positifs sur l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur aéronautique et spatial", a déclaré Guillaume Faury, président exécutif d'Airbus.



UBS a confirmé son opinion d'Achat et son objectif de cours de 139 euros sur Airbus dans le sillage de cette publication. Le broker a salué un Ebit ajusté 75% supérieur aux attentes. Petit bémol, le retard de son nouvel avion très long courrier, l'A321XLR. Sa mise en service a été retardée de fin 2023 à début 2024. Selon le broker, ce décalage pourrait représenter un vent contraire.