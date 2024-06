Airbus : La valeur du jour à Paris - Airbus plonge après une réduction de ses prévisions annuelles

Après avoir lancé un avertissement hier sur ses résultats, le constructeur aéronautique Airbus (-11,21% à 132,12 euros) enregistre la plus forte baisse au sein du CAC 40. L’avionneur anticipe désormais un EBIT ajusté d'environ 5,5 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible avant financements-clients d'environ 3,5 milliards d'euros. Airbus anticipait auparavant un EBIT ajusté compris entre 6,5 et 7 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible avant financements-clients d'environ 4 milliards d'euros.



Le constructeur aéronautique a abaissé son objectif 2024 de livraisons d'appareils. Il vise désormais 770 livraisons contre 800 précédemment, à comparer avec un consensus de 786 et les 735 appareils livrés en 2023. "Cet abaissement est lié à des problèmes persistants dans la chaîne d'approvisionnement, principalement en ce qui concerne les moteurs, les aérostructures et les équipements de cabine", explique Airbus.



Cet avertissement et les commentaires l'accompagnant pèsent sur le secteur : seconde plus forte baisse du CAC 40, Safran recule de 4,71% à 196,30 euros tandis que Dassault Aviation perd 3,45% à 173,40 euros.



Selon le CEO d'Airbus Guillaume Faury, la situation s'est notamment "dégradée ces derniers mois, rapporte Invest Securities dans sa note au sujet de cet avertissement : "Nous nous trouvons dans une situation où il manque des moteurs pour les monocouloirs chez les 2 motoristes (Pratt & Whitney et CFM International) et nous nous retrouverions avec des planeurs, des avions sans moteur, d'ici la fin du trimestre en nombre significatif".



En conséquence, l'objectif de 75 livraisons mensuelles d'appareils de la famille A320 est désormais repoussé à 2027 au lieu de 2026.



En outre, Airbus a prévenu qu'elle enregistrerait des charges d'environ 0,9 milliard d'euros sur certains programmes de télécommunications, de navigation et d'observation de l'espace au premier semestre. Elles sont principalement liées à la mise à jour des hypothèses sur les calendriers, la charge de travail, les sources d'approvisionnement, les risques et les coûts pendant la durée de vie de certains programmes dans ces domaines.



La plus forte réaction parmi les brokers est venue de Deutsche Bank, qui a abaissé sa recommandation d'Achat à Conserver. " La situation rappelle celle de l'échec des livraisons en 2022, mais elle est encore aggravée cette fois-ci par le spatial ", explique le broker. " Airbus donne l'impression de ne pas maîtriser totalement la chaîne d'approvisionnement. À la mi-mai, il a indiqué que les livraisons de l'année en cours soutenaient l'objectif d'environ 800 ", ajoute l'analyste.



Réagissant à cet avertissement, RBC estime que "de nombreux vents contraires dans les activités spatiales et commerciales se reflètent dans l'action d'Airbus. Cet analyste reste à "Surperformer" sur Airbus en abaissant son objectif de cours de 190 à 180 euros.



De son côté, Citigroup parle de déception. Restant à l'Achat sur Airbus en abaissant son prix cible de 190 à 188 euros, la banque américaine a réduit ses prévisions de bénéfices pour 2024-2027 de 12 à 19%. Toutefois selon lui, "la demande reste forte et une fois que la production aura été rattrapé en 2028, ses prévisions resteront essentiellement les mêmes".



Pour Berenberg, "le cycle de révision à la baisse semble désormais enclenché". Le broker reste à Vendre sur Airbus maintenant son objectif de cours à 119 euros. Selon l'analyste, cet abaissement des objectifs "aura un effet négatif sur les prévisions pluriannuelles du marché et sur l'évaluation intrinsèque perçue des actions".



Restant Neutre sur Airbus, UBS pense que "la nouvelle prévision d'Ebit est équivalente au milieu de l'ancienne fourchette, une fois que les dégradations des livraisons et de l'activité espace sont prises en compte". En conséquence, l'analyste s'attend maintenant à un Ebit de 5,4 milliards d'euros en 2024.



Les résultats semestriels d'Airbus seront dévoilés le 30 juillet.