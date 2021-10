Airbus : Le premier modèle "B" de la série de satellites météorologiques à orbite polaire de nouvelle génération MetOp-SG a ...

L'intégration du satellite météo MetOp-SG B démarre par le moteur

Le satellite météorologique de nouvelle génération franchit avec succès une nouvelle étape cruciale du processus d'intégration

Friedrichshafen, le 07 octobre 2021 - Le premier modèle "B" de la série de satellites météorologiques à orbite polaire de nouvelle génération MetOp -SG a reçu son moteur. Lors d'une délicate opération de grutage au millimètre près au centre d'intégration de satellites d'Airbus à Friedrichshafen (Allemagne), la structure du satellite de six mètres de haut a été intégrée à son système de propulsion.

Le système de propulsion, construit par Airbus, à Stevenage (Royaume-Uni), embarquera 760 kg d'hydrazine, assurant le contrôle d'attitude et le maintien à poste du satellite pendant sa mission. Il permettra surtout une rentrée contrôlée au-dessus du Pacifique Sud à la fin de la mission du satellite, conformément aux normes internationales de réduction des débris spatiaux. Le système de propulsion comprend douze propulseurs de 20 Newton (N) chacun pour les manœuvres d'orbite nominale et d'anti-collision. Enfin, le réservoir et le moteur principal de 400 N complètent le système de propulsion.

Le programme MetOp-SG est mis en œuvre par l'Agence Spatiale Européenne en collaboration avec EUMETSAT. La flotte MetOp-SG comprend six satellites et assurera la poursuite des observations météorologiques depuis une orbite polaire entre 2024 et 2045. Les mesures des nombreux instruments européens innovants alimenteront les modèles de prévision météorologiques, portant les observations à un niveau inégalé jusque-là.

Chaque satellite, dont la masse de lancement dépasse quatre tonnes, sera lancé séparément. Les satellites seront placés sur l'orbite polaire héliosynchrone MetOp, à une altitude moyenne de 831 kilomètres. La durée de vie opérationnelle nominale de chaque satellite est de 7,5 ans. Après sept ans, le satellite suivant de la même série sera lancé, assurant une couverture opérationnelle complète sur une période de 21 ans avec au moins une paire de satellites de type A et B toujours en orbite.

Le premier lancement d'un satellite MetOp-SG est actuellement prévu pour le début de 2024.

MetOp-SG fournira des mesures améliorées de température et d'humidité par infrarouge, micro-ondes et radio-occultation; des vecteurs de mouvement de l'atmosphère polaire obtenus par imagerie optique; des relevés des précipitations et des nuages novateurs à partir d'imageurs dans les spectres optiques, submillimétriques et micro-ondes; et des mesures haute résolution du vecteur vent à la surface de l'océan et de l'humidité du sol extraites d'observations par diffusiomètre. Ces données contribueront à améliorer les modèles