Airbus : Le satellite d'observation de la Terre FalconEye a été lancé avec succès la nuit dernière depuis le port spatial ...

Le satellite FalconEye des Émirats arabes unis lancé avec succès

FalconEye offrira une capacité d'observation de la Terre sans précédent au gouvernement et à l'économie des EAU

Kourou, le 2 décembre 2020 - Le satellite d'observation de la Terre FalconEye a été lancé avec succès la nuit dernière depuis le port spatial européen (CSG) de Kourou, en Guyane, par une fusée Arianespace Soyouz.

Détenu et exploité par les Émirats arabes unis, FalconEye a été développé par Airbus Defence and Space et Thales Alenia Space en tant que co-prestataires.

Le système satellitaire FalconEye soutiendra les forces armées des EAU. Le satellite de 1190 kg au lancement évoluera sur une orbite héliosynchrone de 611 km. Airbus Defence and Space était chargé de la conception, de l'intégration et des essais du satellite, et a fourni la plate-forme. Thales Alenia Space a conçu et fourni l'instrument optique et la chaîne d'images.

"FalconEye offrira une observation de la Terre de qualité supérieure, en fournissant à notre client le meilleur de ce que l'imagerie spatiale peut offrir. Le système de satellite optique à haute performance représente une étape importante dans la coopération entre les Émirats arabes unis et la France", a déclaré Jean-Marc Nasr, directeur des activités spatiales chez Airbus. "Grâce à la confiance de notre client émirati et au soutien du gouvernement français, nous avons pu réaliser un grand travail d'équipe entre Airbus et Thales Alenia Space".

