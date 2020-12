Airbus : Le tout premier Airbus A220-300 pour JetBlue Airways a réalisé son vol d'essai inaugural au Mobile Aeroplex de ...

Le premier A220 de JetBlue s'envole pour la première fois @Airbus @AirbusintheUS #A220 MOBILE, Alabama, le 9 décembre 2020 - Le tout premier Airbus A220-300 pour JetBlue Airways a réalisé son vol d'essai inaugural au Mobile Aeroplex de Brookely à Mobile, en Alabama. L'avion a effectué ses séquences d'essai et atterri en toute sécurité à 17 h 22, heure locale. La livraison du premier A220 d'une commande de 70 pour JetBlue, transporteur aérien basé à New York, est prévue d'ici la fin de l'année. Le premier avion A220 du transporteur a fait ses débuts cet automne, orné d'une toute nouvelle parure de dérive baptisée « Hops » et conçue par JetBlue. L'avion sera doté d'une cabine moderne à classe unique et transportera des passagers sur de nombreux courts voyages dans le cadre d'un long itinéraire, ce qu'on appelle couramment le « hopping » ou « faire des sauts ». Ensemble, la distance franchissable et la capacité de l'A220 apportent de la flexibilité supplémentaire pour la stratégie de réseau de JetBlue, incluant la possibilité de programmer l'avion pour des vols transatlantiques. L'économie inégalée de l'A220 présente également de nouvelles perspectives d'itinéraires impossibles à réaliser avec la génération d'avions précédente. JetBlue a bonifié sa commande d'A220, la portant à 70 avions, lors du Salon de l'Aéronautique et de l'Espace de Paris-Le Bourget de 2019, soit six mois seulement après l'annonce d'une commande initiale de 60 avions en janvier 2019. La sélection de l'A220 par JetBlue, en complément à sa flotte croissante d'avions de la famille A320, témoigne de la complémentarité de ces deux appareils à couloir unique. Ensemble, ils offrent aux transporteurs aériens une flexibilité de réseau accrue ainsi qu'une expérience passager fluide d'un modèle à l'autre. Bénéficiant des technologies les plus récentes, l'A220 est l'avion le plus silencieux, propre et écologique de sa catégorie. Présentant une empreinte sonore réduite de 50 % et une consommation de carburant par siège réduite de 25 % comparativement aux avions de la génération précédente, et des émissions de NOx inférieures de 50 % aux normes sectorielles, l'A220 est un excellent avion pour les opérations en milieu urbain. Environ 130 avions A220 sont en service auprès de sept exploitants en Asie, dans les Amériques, en Europe et en Afrique, étendant l'empreinte mondiale du dernier membre de la famille Airbus.

Le premier A220-300 de JetBlue, assemblé à Mobile, décolle pour son vol inaugural. À propos d'Airbus Airbus est un chef de file mondial des services aéronautiques, spatiaux et connexes. En 2018, elle a généré des revenus de 70 milliards d'euros et employait environ 135 000 personnes. Airbus offre la gamme la plus complète d'avions de passagers. Elle est également un chef de file européen de la fabrication d'avions-citernes, ainsi que d'avions de combat, de transport et de mission, et l'une des plus importantes entreprises spatiales au monde. En matière d'hélicoptères, Airbus fournit les meilleures solutions de giravions civils et militaires au monde. Salle de presse Personne-ressource médias Annabelle Duchesne Quentin Hunstad Airbus Canada | A220 Airbus Americas +1 438 402-4276 +1 703 269-8770 annabelle.duchesne@airbus.com quentin.hunstad@airbus.com

