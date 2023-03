Airbus : Lufthansa Group commande quinze A350 supplémentaires

Airbus annonce que Lufthansa Group a signé un accord portant sur l'acquisition de dix Airbus A350-1000 et cinq Airbus A350-900 supplémentaires, une commande qui permet à la compagnie de s'inscrire dans une trajectoire de décarbonation de sa flotte, estime l'avionneur européen.



Airbus rappelle en effet que l'A350 consomme ' nettement moins de carburant que les avions de la génération précédente et génère par conséquent moins d'émissions '.



Par ailleurs, Airbus et Lufthansa ont aussi signé un protocole d'accord visant à renforcer leur coopération dans le domaine du développement durable et des technologies d'avenir.



Les deux entreprises entendent notamment intensifier l'utilisation de carburants aéronautiques durables, continuer à optimiser les opérations grâce à une gestion des vols plus efficace et explorer l'emploi de l'hydrogène.





