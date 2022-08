Airbus : Malaysia Airlines commande 20 A330-900

Malaysia Aviation Group (MAG), maison mère de Malaysia Airlines, a choisi l'A330neo pour le programme de renouvellement de sa flotte de gros-porteurs. Les accords initiaux portent sur l'acquisition de 20 A330-900, dont 10 seront achetés à Airbus et 10 seront loués à Avolon, une société basée à Dublin. Propulsés par les derniers moteurs Rolls-Royce Trent 7000, les A330neo rejoindront la flotte de six A350-900 à long rayon d'action du transporteur et remplaceront progressivement ses 21 A330ceo.



La compagnie aérienne exploitera l'A330neo sur son réseau couvrant l'Asie, le Pacifique et le Moyen-Orient.