Airbus : Philippine Airlines finalise la commande de neuf A350-1000

Philippine Airlines (PAL) a finalisé un contrat d'achat avec Airbus portant sur la commande ferme de neuf avions long-courriers A350-1000. L'accord a été signé lors du salon du Bourget par le capitaine Stanley K. Ng (président et directeur des opérations de Philippine Airlines) et Christian Scherer, directeur commercial et responsable international d'Airbus, en présence de Lucio C Tan III (président et directeur des opérations de PAL Holdings Inc).



L'A350-1000 a été sélectionné dans le cadre du projet Ultra Long Haul Fleet de la compagnie philippine et assurera des vols sans escale entre Manille et l'Amérique du Nord, notamment vers la côte est des Etats-Unis et le Canada. Ce nouvel appareil rejoindra les deux A350-900 déjà en service au sein de la compagnie.