Airbus SE : 550 livraisons en 2020 malgré le chaos aérien

Airbus aurait livré 550 appareils en 2020, selon une source bien informée citée par l'agence Bloomberg. Ce pointage a été réalisé avec trois jours restant à courir en 2020. Au 30 novembre dernier, l'industriel européen avait livré 477 appareils sur les 11 premiers mois de l'année, nettement plus que son rival The Boeing Company, qui plafonnait à 112 avions à cette date, à cause des déboires de son best-seller, le B737MAX.

Au début de l'année, avant que la pandémie ne vienne mettre à terre l'industrie aéronautique, Airbus espérait livrer 880 appareils, ce qui aurait constitué un record historique, après les 863 écoulés en 2019.

Côté commandes, le groupe européen a reçu 297 commandes nettes au 30 novembre, soit 381 commandes moins 84 annulations. La majeure partie des commandes a porté sur la famille A320neo. Chez le rival Boeing, les commandes brutes ont atteint 94 unités sur les 11 premiers mois de 2020, mais les annulations en cascade ont entraîné la disparition de plus de 500 commandes antérieures, laissant le bilan net en territoire largement négatif.

L'écart entre les deux titres est né en 2019, mais leur parcours 2020 est quasi-similaire