Airbus : Singapore Airlines a finalisé une commande

Singapore Airlines a finalisé un contrat d'achat avec Airbus portant sur sept avions-cargo A350F. La commande a été signée au salon aéronautique de Singapour.



Les nouveaux appareils commandés remplaceront la flotte actuelle de 747-400F du transporteur à partir du quatrième trimestre de 2025.



' Ces avions de nouvelle génération augmenteront considérablement notre efficacité opérationnelle et réduiront notre consommation de carburant, contribuant ainsi de manière importante à la réussite de nos objectifs de décarbonisation à long terme', a déclaré Goh Choon Phong, président-directeur général de Singapore Airlines.



'L'A350F s'intégrera parfaitement à la flotte existante du transporteur, tout en redéfinissant l'efficacité opérationnelle de ses opérations de fret, en apportant une réduction de 40% de la consommation de carburant et des émissions par rapport à l'avion qu'il remplacera chez SIA, tout en offrant la même capacité de charge utile et un rayon d'action plus long ' a indiqué Christian Scherer, directeur commercial et responsable international d'Airbus.



