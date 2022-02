Airbus : Starlux prend livraison de son 1er A330-900

La compagnie aérienne taïwanaise Starlux Airlines a pris livraison de son premier gros porteur, un A330-900. Il s'agit du premier des 26 gros porteurs d'Airbus qui rejoindront la flotte de la compagnie, dont huit A330neo et 18 A350.



L'A330neo rejoint la flotte existante de sept A321neo de la compagnie aérienne et viendra compléter le réseau de la compagnie en assurant des liaisons régionales entre Taïwan et la région Asie-Pacifique.



Parallèlement, Starlux a également souscrit à la solution de formation informatisée ACE (Airbus Cockpit Experience) Suite. ' La suite ACE offre un processus d'apprentissage efficace qui permet également aux clients de gagner beaucoup de temps par rapport à la formation aux appareils de haut niveau ' indique le groupe.



