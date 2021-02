Airbus : Survey COPTER, la branche mini drones d'Airbus Defence and Space, a signé avec la Direction générale de l'armement ...

La Marine Nationale va équiper ses navires de systèmes de drones à voilure fixe Aliaca d'Airbus Survey Copter

Paris, le 11 fevrier 2021 - Survey COPTER, la branche mini drones d'Airbus Defence and

Space, a signé avec la Direction générale de l'armement (DGA) un contrat portant sur la

fourniture à la Marine Nationale de 11 systèmes (22 aéronefs) de drone électriques à voilure fixe Aliaca version maritime (baptisée SMDM / « Systèmes de Mini Drones aériens embarqués de la Marine » par les autorités françaises), ainsi que sur la formation associée et le support logistique intégré. Les premières livraisons sont prévues en 2021.

« Nous sommes très honorés de participer aux missions de la Marine, à laquelle nous garantissons les normes les plus élevées en matière de qualité et de fiabilité. Ce nouveau contrat renforce la position de SURVEY Copter en tant qu'acteur majeur sur le marché des

mini drones maritimes », a déclaré Nicolas Askamp, Directeur de SURVEY Copter/Airbus Unmanned Aerial Systems.

Le drone maritime Aliaca est un système de grande endurance capable d'effectuer des missions de 3 heures dans un rayon d'action de 50 km (27 milles). Parfaitement adapté aux

missions maritimes avec une charge utile électro-optique/infrarouge (EO/IR) gyrostabilisée haute performance, il est également opérable dans les conditions les plus difficiles. Lancé par une catapulte, le drone maritime Aliaca termine son vol par un atterrissage automatique grâce à une solution spécifique d'atterrissage en filet. Affichant une masse maximale au

décollage de 16 kg et une envergure de 3,6 m pour 2,2 m de longueur, il est propulsé par un moteur électrique puissant, mais silencieux. Le système peut être facilement mis en œuvre en moins de 15 minutes par seulement 2 opérateurs.

Également simple d'utilisation, la station sol permet à l'opérateur de surveiller en

permanence le vol automatique du drone, tout en recevant en temps réel, de jour comme de nuit, les images et les données AIS (Système d'Identification Automatique) collectées par les

capteurs embarqués.

Il est conçu pour accomplir différents types de missions autour des navires, telles que la tenue de la situation tactique, la lutte contre les activités illicites en mer, la surveillance du trafic, la détection de la pollution, le suivi des comportements suspects à proximité du navire et la surveillance des côtes.

Légère, cette solution aérienne embarquée permet aux navires porteurs, qui ne disposent habituellement pas de moyens aériens, de renforcer la maîtrise de la situation, d'appuyer la prise de décision et d'améliorer leur réactivité en opération. Le drone maritime Aliaca peut être facilement intégré à bord de n'importe quel navire, disposant ou non d'une plateforme

pour hélicoptère, et aisément exploité et stocké sur des navires de petite taille en raison de faibles contraintes logistiques. Son intégration n'exige aucune modification lourde à bord ni

le stockage de carburant spécial.

Fruit de 10 ans d'investissements dans la R&D et d'expérimentations en mer, le drone

maritime « standard » Aliaca de Survey Copter est un système robuste, résistant à la corrosion inhérente au milieu marin et aux contraintes de l'environnement électromagnétique des navires. Il bénéficie en outre d'un système de récupération efficace entièrement

automatique et ne nécessite donc aucune intervention humaine pendant la phase de récupération.

A propos de Survey Copter

Expert en mini-drones depuis 1996, Survey Copter est devenu une filiale d'Airbus en 2011. Survey Copter offre une large gamme de produits parfaitement adaptés aux missions ISR, de protection ou de surveillance, à des fins militaires ou civiles. L'entreprise s'appuie sur un vaste ensemble de compétences globales telles que le développement de systèmes de plateformes aériennes, les stations sols, les pilotes automatiques, la transmission de données, le chiffrement, les charges utiles EO/IR, les RVT (Remote Video Terminal) et propose un éventail de services spécifiques incluant pièces de rechange, formation et maintien en condition opérationnelle.

About Airbus

Airbus is a global leader in aeronautics, space and related services. In 2019, it generated revenues of € 70 billion and employed a workforce of around 135,000. Airbus offers the most comprehensive range of passenger airliners.

Airbus is also a European leader providing tanker, combat, transport and mission aircraft, as well as one of the world's leading space companies. In helicopters, Airbus provides the most efficient civil and military rotorcraft solutions worldwide.

