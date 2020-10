Airbus : a dégagé une trésorerie positive au T3, vise au moins l'équilibre au T4

(Actualisation: déclarations de Guillaume Faury sur l'objectif de trésorerie, sur les cadences de production de la famille A320 et sur la situation financière des fournisseurs)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe européen d'aéronautique et de défense Airbus Group a annoncé jeudi avoir dégagé un flux de trésorerie disponible positif avant fusions et acquisitions et financements-clients au troisième trimestre, et compte atteindre au moins l'équilibre au trimestre suivant.

"Au terme des neuf premiers mois de l'année, nous percevons les progrès réalisés dans l'adaptation de nos activités au nouveau contexte de marché lié au Covid-19. Malgré une reprise plus lente que prévu du trafic aérien, nous avons ajusté notre production d'avions commerciaux aux livraisons au cours du troisième trimestre et stoppé nos dépenses de trésorerie conformément à nos objectifs", a indiqué Guillaume Faury, le président exécutif d'Airbus, cité dans un communiqué.

Sur la période de juillet à septembre, le flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions et financements-clients s'est établi à 600 millions d'euros. Cette performance "reflète la hausse des livraisons par rapport au trimestre précédent, les efforts de sauvegarde de la trésorerie et l'attention particulière portée à la gestion du fonds de roulement", a expliqué Airbus.

Pour le quatrième trimestre, Airbus a indiqué viser "au moins l'équilibre" sur ce même flux de trésorerie. Le groupe a établi cette prévision sur la base de "l'absence de nouvelles perturbations de l'économie mondiale, du trafic aérien, des opérations intérieures de l'entreprise, ainsi que de sa capacité à livrer des produits et services".

Guillaume Faury a toutefois précisé lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes que cet objectif de trésorerie tenait compte de "l'environnement difficile" causé par les nouvelles restrictions en Europe, y compris le reconfinement annoncé par l'exécutif français mercredi soir.

Airbus n'a pas fourni d'autres prévisions financières pour le reste de l'année, invoquant l'impact du Covid-19 "sur l'activité et les risques associés".

Vers une hausse des cadences de la famille A320 en 2021

Guillaume Faury a indiqué que le groupe comptait maintenir la cadence de production actuelle de la famille A320 à 40 par mois au moins jusqu'à l'été 2021. "Ensuite nous prévoyons une augmentation modeste et progressive pour honorer nos contrats", a-t-il expliqué. "Nous avons ajourd'hui la demande pour augmenter la production" au second semestre 2021, a assuré le dirigeant, citant le carnet de commande du groupe. Le président exécutif d'Airbus a également indiqué que la société prévoyait précédemment de débuter cette remontée progressive des cadences de production au début du deuxième trimestre 2021.

Guillaume Faury a en revanche écarté une augmentation des cadences de production sur les gros porteurs l'an prochain et "dans un futur proche". Le dirigeant a expliqué que la reprise du trafic des vols long-courriers prendrait "beaucoup plus de temps" que pour les autres vols et ne devrait recommencer à croître que lorsqu'un vaccin contre le Covid-19 serait disponible.

Le groupe européen a donné ces indications alors que ses résultats ont continué de pâtir de la chute des performances de sa division aéronautique civile au troisième trimestre.

Entre juillet et septembre, Airbus a accusé une perte nette de 767 millions d'euros, contre un bénéfice net de 989 millions d'euros un an auparavant, tandis que son résultat opérationnel (EBIT) ajusté, mesure clef de la rentabilité du groupe, a baissé de 49%, à 820 millions d'euros. Ce recul de l'Ebit ajusté "reflète essentiellement la baisse des livraisons d'avions commerciaux et la diminution des activités dans le secteur spatial", a souligné Airbus.

Une provision de restructuration de 1,2 milliard d'euros

Le groupe européen a par ailleurs indiqué avoir passé une provision de 1,2 milliard d'euros due à sa restructuration au niveau de son résultat opérationnel consolidé, en perte de 626 millions d'euros au troisième trimestre. Airbus avait annoncé fin juin une restructuration prévoyant environ 15.000 suppressions de postes au plus tard d'ici à l'été 2021.

Le chiffre d'affaires a chuté de 27% au troisième trimestre, à 11,2 milliards d'euros. La division aéronautique civile, qui représente plus des trois quarts de ses revenus, a réalisé un chiffre d'affaires de 7,74 milliards d'euros au troisième trimestre, en baisse de 33%.

Les analystes interrogés par FactSet tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 11,6 milliards d'euros, un EBIT ajusté de 704 millions d'euros et une perte nette de 69 millions d'euros au troisième trimestre.

Guillaume Faury a par ailleurs exprimé ses inquiétudes au sujet de la pression financière sur ses fournisseurs et sa chaîne d'approvisionnement, qui augmente et représente "une source de préoccupation".

Le président exécutif d'Airbus a également estimé que le trafic aérien devrait retrouver son niveau de 2019 "quelque part" entre 2023 et 2025.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS D'AIRBUS :

Airbus Home

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2020 04:06 ET (08:06 GMT)