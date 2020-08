(La version française de ce communiqué de presse vous est communiquée uniquement à titre d'information. Seule la version anglaise est officielle.) Yahsat signe un contract avec Airbus pour construire le système de nouvelle génération de Thuraya Yahsat renforce les capacités de la prochaine génération de Thuraya avec un engagement de plus de 500 millions de dollars Le futur système élargira la couverture, augmentera la vitesse et transformera les produits et les solutions L'investissement renforcera le leadership de Yahsat et Thuraya dans l'industrie des solutions commerciales et gouvernementales dans les régions EMEA et APAC @AirbusSpace #SpaceMatters @yahsatofficial #satellite Abu Dhabi / Toulouse, le 27 août 2020 - Airbus a été sélectionné par Al Yah Satellite Communications Company (Yahsat), le premier opérateur satellite global des EAU, pour construire Thuraya 4-NGS, le système de télécommunications mobiles de nouvelle génération qui permettra de poursuivre le développement des activités de Thuraya en bande L. Thuraya 4-NGS offrira des performances et une flexibilité accrues tout en augmentant la capacité et la couverture en Europe, en Afrique, en Asie centrale et au Moyen-Orient, ce qui permettra d'offrir des solutions de mobilité de nouvelle génération à tous les segments de clientèle, y compris la défense, les gouvernements et les entreprises. Il s'agit d'une étape majeure dans l'engagement de Yahsat à transformer Thuraya et à déployer son système de nouvelle génération, qui implique une révision complète de ses plateformes spatiales et terrestres, permettant un nouvel ensemble de services, de produits et de solutions, sur une zone de couverture plus étendue. Les nouvelles capacités permettront de prendre la tête de nombreuses lignes de produits stratégiques, telles que les solutions maritimes, IoT et de données offrant un large éventail de capacités de débit et les plus hautes vitesses disponibles sur le marché, tout en renforçant la position de Thuraya sur le marché de la téléphonie satellitaire. Le système de prochaine génération de Thuraya offrira un monde de possibilités aux clients, aux partenaires, aux fabricants de matériel et aux intégrateurs, en améliorant l'expérience des utilisateurs sur terre, sur mer et dans les airs pour soutenir de multiples segments de clientèle, notamment les administrations, les particuliers et les entreprises.

En outre, un portefeuille de solutions avancées pour soutenir les utilisateurs des gouvernements et de la défense permettra à Thuraya d'accélérer sa position de leader sur ce marché, tant aux EAU qu'au niveau régional et mondial. Parallèlement, tous les produits et services existants continueront d'être pris en charge par les segments spatial et terrestre de Thuraya, ce qui permettra d'assurer la continuité des services pendant et après le programme de transformation. Ce dernier engagement de Yahsat porte son investissement total à ce jour à bien plus de 500 millions de dollars US, et d'autres sont prévus dans les années à venir, y compris une option avec Airbus pour construire Thuraya 5-NGS (un satellite supplémentaire identique à Thuraya 4-NGS), renforçant ainsi sa couverture et ses capacités dans toute la région Asie-Pacifique. Khaled Al Qubaisi, président du conseil d'administration de Yahsat et directeur général de la plateforme aérospatiale, énergies renouvelables et TIC de Mubadala, a déclaré : "Cet engagement de Mubadala et du gouvernement d'Abou Dhabi souligne la position de Yahsat en tant que leader, pionnier et innovateur du marché. En outre, il s'agit d'une autre étape clé dans le renforcement de la position des Émirats arabes unis au premier rang de l'industrie mondiale de l'espace et des satellites, jetant ainsi les bases d'une croissance et d'un développement durables dans le secteur pour les années à venir". Ali Al Hashemi, PDG de Thuraya et directeur général de Yahsat Government Solutions (YGS) a poursuivi : "Thuraya 4-NGS représente une évolution significative de nos capacités en bande L, permettant une plus large gamme de solutions satellitaires fixes et mobiles interopérables pour les clients de Thuraya et YGS. Cela sera essentiel pour fournir des solutions de défense supérieures, telles que les communications sur le champ de bataille, à nos utilisateurs gouvernementaux, tout en offrant un portefeuille complet de mobilité à tous nos clients et partenaires actuels et futurs pour mener la prochaine phase d'innovation et de croissance". Jean-Marc Nasr, directeur d'Airbus Space Systems, a déclaré : "S'appuyant sur une relation avec Yahsat qui remonte à plus de 10 ans, notre sélection témoigne de l'innovation et de l'excellence technique des satellites géostationnaires d'Airbus. Thuraya 4-NGS, en plus d'être électrique, bénéficiera également de notre toute dernière technologie de charge utile traitée, ce qui lui donnera une flexibilité et une adaptabilité accrues au cours de sa vie en orbite. Le nouveau projet de Yahsat renforce la position d'Airbus Defence and Space comme le numéro un mondial des satellites à propulsion électrique". Basé sur la plateforme Eurostar Neo d'Airbus, Thuraya 4-NGS intégrera une grande antenne en bande L de 12 mètres et une charge utile avec système de traitement embarqué offrant une flexibilité de routage avancée : jusqu'à 3200 canaux avec une

allocation dynamique de la puissance sur un grand nombre de faisceaux. Son exploitation devrait démarrer en 2024. * * * A propos de Yahsat Yahsat est un des principaux opérateurs de services fixes et mobiles par satellite qui offre des solutions intégrées de communication par satellite à plus de 190 pays d'Europe, du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Asie et d'Australasie. La flotte de cinq satellites de Yahsat couvre plus des deux tiers de la population mondiale, permettant des communications essentielles, notamment des solutions de haut débit, de diffusion, de backhauling et de mobilité. Yahsat fournit une large gamme de solutions en bandes C, Ku, Ka et L pour les plates-formes terrestres, maritimes et aériennes aux particuliers, aux gouvernements et aux entreprises. Ses activités comprennent Yahsat Government Solutions, YahClick (Powered by Hughes), YahLink, Yahlive et Thuraya. Yahsat est basée à Abu Dhabi, EAU, et est entièrement détenue par Mubadala Investment Company. Pour plus d'informations, visitez le site : https://www.yahsat.com/ À propos de Thuraya Thuraya est la filiale de Yahsat spécialisée dans les services mobiles par satellite. Créée en 1997, Thuraya offre des solutions de communication innovantes à divers secteurs, notamment le secteur maritime, l'énergie, le gouvernement, les médias audiovisuels, l'armée, l'aérospatiale et les ONG humanitaires. Le réseau supérieur de Thuraya permet des communications claires et une couverture ininterrompue sur les deux tiers du globe par téléphonie satellitaire, une couverture globale en VSAT (paraboles individuelles), et des capacités d'itinérance GSM uniques à l'échelle mondiale. Pour plus d'information, visitez le site: www.thuraya.com Contact media pour Yahsat & Thuraya Ahmed Al Shamsi aomran@yahsat.ae +971 2 5076186 À propos d'Airbus Airbus est un leader mondial de l'aéronautique, de l'espace et des services associés. En 2019, le groupe a publié un chiffre d'affaires de 70 milliards d'euros, avec un effectif d'environ 135 000 personnes. Airbus propose la famille d'avions de ligne la plus complète qui soit. Airbus est, en outre, le leader européen dans le domaine des avions de mission, de ravitaillement en vol, de combat et de transport. Par ailleurs, l'entreprise est également un leader de l'industrie spatiale. Enfin, dans le domaine des hélicoptères, Airbus propose les solutions civiles et militaires les plus performantes au monde. Newsroom Contact pour la presse Guilhem BOLTZ Airbus Defence and Space +33 (0)6 34 78 14 08 Guilhem.g.botz@airbus.com

