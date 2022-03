Airbus : a livré 49 avions à 32 clients en Février 2022

Le groupe a annoncé ses chiffres de commandes et de livraisons pour le mois de Février 2022.



Le chiffre des livraisons est de 49 livraisons à 32 clients et les commandes sont de 113 avions de février 2022.



Le chiffre des livraisons 2022 à ce jour est de 79 livraisons à 38 clients.



