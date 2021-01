Airbus : a livré 566 avions commerciaux en 2020

Airbus SE a livré 566 avions commerciaux à 87 clients en 2020, soit 34% de moins qu'en 2019, 'conformément au plan d'adaptation de la production défini en avril 2020 en réponse à la pandémie COVID-19', assure l'avionneur.



Comme en 2019, c'est la famille des A320 qui enregistre le plus de ventes en 2020, avec 446 livraisons, devant les A350 (59), les A220 (38), les A330 (19) et A380 (4).



Airbus a enregistré 383 nouvelles commandes d'avions, 268 commandes nettes en 2020 et 7 184 avions figurent dans son carnet de commandes



'Sur la base de nos livraisons de 2020, nous affichons un optimisme prudent pour 2021, même si les défis et incertitudes demeurent nombreux à court terme', a indiqué Guillaume Faury, directeur général d'Airbus.



