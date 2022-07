Airbus a livré 60 avions et reçu 78 commandes en juin

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe européen d'aéronautique et de défense Airbus a annoncé vendredi avoir reçu 78 nouvelles commandes d'avions et livré 60 appareils à 35 clients en juin 2022. Sur l'ensemble du premier semestre 2022, le rival de Boeing a livré 297 appareils à 60 clients. Toutefois, le nombre net de livraisons depuis le 1er janvier s'établit à 295, afin de déduire deux livraisons enregistrées en décembre 2021 et destinées à la compagnie aérienne russe Aeroflot "pour lesquelles un transfert physique n'a pas été possible en raison des sanctions internationales" visant la Russie, a précisé Airbus.

-Vincent Alsuar, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 39; valsuar@agefi.fr ed: FXS

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

July 08, 2022 12:01 ET (16:01 GMT)