Airbus : a livré 661 avions commerciaux en 2022

Airbus a fait le point sur son activité commerciale en 2022. Ainsi, le groupe aéronautique a livré 661 avions commerciaux l’année dernière à 84 clients. Les livraisons sont en progression de 8 %. Airbus avait renoncé début décembre à son objectif de livrer 700 avions commerciaux en 2022. En parallèle, 820 nouvelles commandes nettes ont été enregistrées. En unités, Airbus a enregistré un ratio commandes nettes sur livraisons sensiblement supérieur à un.



Concernant le détail des programmes, l'A220 a enregistré 127 nouvelles commandes brutes tandis que la Famille A320neo a comptabilisé 888 nouvelles commandes brutes. Sur le segment des gros-porteurs, Airbus a engrangé 63 nouvelles commandes brutes : 19 A330 et 44 A350, dont 24 A350F.



" Nous sommes clairement en dessous de nos objectifs, mais au vu de la complexité de notre environnement opérationnel, je tiens à remercier nos équipes et nos partenaires pour les efforts fournis et le résultat atteint ", a déclaré Guillaume Faury, président exécutif d'Airbus. " Les prises de commandes considérables, enregistrées pour toutes nos familles d'appareils, y compris les avions-cargos, reflètent la solidité et la compétitivité de notre gamme de produits. Nous poursuivons notre montée en cadence afin d'honorer notre carnet de commandes. "



Les résultats annuels pour l'exercice 2022 seront publiés le 16 février 2023.