Communiqué de presse Airbus livre le premier A220 assemblé aux États-Unis, à Mobile en Alabama @AirbusintheUS #A220 Mobile, 22 octobre 2020 - Airbus a livré le premier A220 bâti aux États-Unis depuis Mobile, en Alabama, consolidant ainsi le rôle du constructeur aéronautique en tant que producteur mondial d'avions, signe de l'arrivée d'une nouvelle ère dans la production d'appareils Airbus aux États-Unis. L'appareil a été livré à Delta Air Lines. La livraison du premier A220-300 assemblé aux États-Unis est un moment historique qui met en évidence l'empreinte industrielle croissante d'Airbus en Amérique du Nord et nous rend tous extrêmement fiers », a déclaré C. Jeffrey Knittel, président et PDG d'Airbus Americas, Inc. « Nous attendons avec impatience de voir la réaction positive des passagers lorsqu'ils feront l'expérience de voyager à bord de ce tout nouveau A220-300 fièrement assemblé à Mobile, en Alabama ». Plusieurs jalons ont permis d'aboutir à ce moment historique. Depuis la mise en service de la chaîne d'assemblage final de l'A220 de Mobile en janvier 2019, jusqu'au démarrage officiel de la production de l'A220 en août 2019 et au vol inaugural de cet appareil en juin, les équipes A220 de Mirabel (Québec) et de Mobile ont travaillé en étroite collaboration pour assurer le succès de la production de l'A220 aux États-Unis. Remettre le premier appareil assemblé aux États-Unis à un client américain constitue une très grande fierté pour le programme A220 », a déclaré Philippe Balducchi qui dirige le programme A220. « Cette livraison est la première d'une longue série à venir, grâce à l'excellent esprit de collaboration qui règne entre les équipes du programme A220 globalement.» ce jour, environ 400 employés américains ont été formés pour la production de l'A220. Certains d'entre eux ont reçu la formation à Mirabel, au Québec (Canada), où se trouvent le programme A220 et la chaîne d'assemblage final primaire. Il y a un an, la première équipe de production A220 basée aux États-Unis qui est composée de nouveaux membres ainsi que de membres plus expérimentés, commençait à assembler des A220 à Mobile. Delta Air Lines est actuellement le plus gros client de l'A220, avec un total de 95 appareils A220 en commande et sera le premier opérateur A220 en Amérique à exploiter les deux types d'appareils, soit l'A220-100 et A220-300. Bénéficiant des technologies les plus récentes, l'A220 est l'appareil le plus silencieux, le plus propre et le plus écologique de sa catégorie. Avec une empreinte sonore réduite de 50 % par rapport aux appareils de la génération précédente, une consommation de carburant par siège

Communiqué de presse réduite de 25 % et des émissions de NOx inférieures de 50 % aux normes de l'industrie, l'A220 est un excellent appareil pour les quartiers situés près des aéroports. Grâce à sa conception épurée, l'A220 offre une efficacité opérationnelle inégalée et des coûts d'exploitation par siège réduits de 25 % par rapport aux appareils de la génération précédente. En date de la fin septembre 2020, 123 appareils A220 ont été livrés à sept opérateurs et sont en opération sur des itinéraires en Asie, en Amérique, en Europe et en Afrique, ce qui prouve la grande polyvalence du dernier membre de la famille Airbus. À propos d'Airbus Airbus est un chef de file mondial des services aéronautiques, spatiaux et connexes. En 2019, elle a généré des revenus de 70 milliards d'euros et employé une main-d'œuvre d'environ 135 000 personnes. Airbus offre la gamme la plus complète d'avions de ligne. Airbus est également un leader européen dans le domaine des avions de mission, de ravitaillement en vol, de combat et de transport, ainsi que l'une des plus grandes entreprises spatiales au monde. Dans le domaine des hélicoptères, Airbus propose les solutions civiles et militaires les plus performantes au monde. Salle de nouvelles

