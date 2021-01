Airbus : a obtenu un contrat avec Intelsat pour la construction de deux satellites OneSat fonctionnant en bandes ...

Stephen Spengler, directeur général d'Intelsat, a déclaré : "L'investissement d'Intelsat dans les satellites programmables d'Airbus marque une première étape importante dans l'évolution du réseau spatial et terrestre intégré le plus vaste, le plus résilient et le plus intégré au monde. Le réseau de prochaine génération d'Intelsat défini par logiciel sera le catalyseur de notre croissance, permettant les futurs services de connectivité pour l'aviation

Les satellites reprogrammables d'Airbus offriront un haut niveau de performances et une expérience inédite aux clients d'Intelsat dans de multiples régions géographiques. Cet accord marque également le début d'une évolution radicale du réseau d'Intelsat; Intelsat poursuit un plan de transformation ambitieux et pluriannuel du réseau avec des investissements dans de nouveaux actifs conçus pour des vitesses extrêmement élevées, une plus grande flexibilité de capacité, une redondance et une rétrocompatibilité.

Jean-Marc Nasr, directeur d'Airbus Space Systems, a déclaré : "Cet important contrat avec notre estimé partenaire de longue date, Intelsat, revêt une signification particulière pour Airbus. Avec six satellites -et des options- désormais en production pour trois grands opérateurs, OneSat a prouvé que lorsqu'il s'agit de satellites entièrement reconfigurables, Airbus est le choix gagnant. Nos nouvelles capacités industrielles mises en place sur nos sites en Europe, ainsi que notre solide expérience dans la fabrication de satellites géostationnaires Eurostar et de méga-constellations, permettront de produire nos OneSat véritablement novateurs à un rythme inégalé".

Airbus fournira une solution transverse entièrement intégrée, dont la conception et la fabrication des satellites. Les composants logiciels du segment sol de OneSat, une fois intégrés dans l'écosystème et la suite numérique avancée d'Intelsat, permettront une exploitation entièrement dynamique des ressources satellitaires de bout en bout. Les deux prochains satellites reprogrammables de nouvelle génération seront livrés en 2023.

charge utile numérique entièrement flexibles et reconfigurables en orbite. OneSat est conçu pour offrir un équilibre optimal entre performance, flexibilité et coût par octet, tout en maintenant la fiabilité inégalée des produits Airbus.

commerciale de Gogo, ainsi que d'autres services gérés dans tous les segments de clientèle d'Intelsat".

À propos d'Airbus

Airbus est un leader mondial de l'aéronautique, de l'espace et des services associés. En 2019, le groupe a publié un chiffre d'affaires de 70 milliards d'euros, avec un effectif d'environ 135 000 personnes. Airbus propose la famille d'avions de ligne la plus complète qui soit. Airbus est, en outre, le leader européen dans le domaine des avions de mission, de ravitaillement en vol, de combat, et de transport. Par ailleurs, l'entreprise est également un leader de l'industrie spatiale. Enfin, dans le domaine des hélicoptères, Airbus propose les solutions civiles et militaires les plus performantes au monde.

À propos d'Intelsat

En tant qu'architecte fondamental de la technologie des satellites, Intelsat exploite la flotte de satellites et l'infrastructure de connectivité les plus importantes et les plus avancées au monde. Nous mettons en œuvre notre expertise inégalée et notre envergure mondiale pour connecter les personnes, les entreprises et les communautés, quel que soit le défi à relever. Intelsat est dans une position unique pour aider ses clients à transformer les possibilités en réalité. La transformation se produit lorsque les entreprises, les gouvernements et les communautés utilisent le réseau mondial de nouvelle génération et les services gérés d'Intelsat pour construire leur avenir connecté.

