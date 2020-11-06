Airbus : a remporté 308 commandes nettes de janvier à octobre

6 novembre (Reuters) - AIRBUS SE:
* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 381 COMMANDES BRUTES D'APPAREILS
SUR
JANVIER-OCTOBRE
* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 308 COMMANDES NETTES D'APPAREILS
SUR
JANVIER-OCTOBRE
* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 413 APPAREILS SUR JANVIER-OCTOBRE
* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 197 APPAREILS A320NEO SUR
JANVIER-OCTOBRE
* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 116 APPAREILS A321NEO SUR
JANVIER-OCTOBRE
* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 44 APPAREILS A350 SUR
JANVIER-OCTOBRE
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(Gdansk Newsroom)