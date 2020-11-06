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Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Airbus SE    AIR   NL0000235190

AIRBUS SE

(AIR)
  Rapport
Cours en temps réel. Temps réel Euronext Paris - 06/11 17:39:57
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18:30AIRBUS : 72 livraisons et 11 commandes en octobre
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Airbus : a remporté 308 commandes nettes de janvier à octobre

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06/11/2020 | 17:48

6 novembre (Reuters) - AIRBUS SE:

* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 381 COMMANDES BRUTES D'APPAREILS SUR JANVIER-OCTOBRE

* AIRBUS DIT AVOIR REMPORTÉ 308 COMMANDES NETTES D'APPAREILS SUR JANVIER-OCTOBRE

* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 413 APPAREILS SUR JANVIER-OCTOBRE

* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 197 APPAREILS A320NEO SUR JANVIER-OCTOBRE

* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 116 APPAREILS A321NEO SUR JANVIER-OCTOBRE

* AIRBUS DIT AVOIR LIVRÉ 44 APPAREILS A350 SUR JANVIER-OCTOBRE Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)

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Données financières
CA 2020 45 417 M 53 949 M -
Résultat net 2020 -1 531 M -1 818 M -
Dette nette 2020 277 M 329 M -
PER 2020 -34,6x
Rendement 2020 0,03%
Capitalisation 55 152 M 65 245 M -
VE / CA 2020 1,22x
VE / CA 2021 1,03x
Nbr Employés 134 071
Flottant 74,0%
Graphique AIRBUS SE
Durée : Période :
Airbus SE : Graphique analyse technique Airbus SE | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique AIRBUS SE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 24
Objectif de cours Moyen 81,18 €
Dernier Cours de Cloture 70,38 €
Ecart / Objectif Haut 74,8%
Ecart / Objectif Moyen 15,3%
Ecart / Objectif Bas -48,7%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Guillaume Faury Chief Executive Officer
René Richard Obermann Chairman
Michael Schöllhorn Chief Operating Officer
Dominik Asam Chief Financial Officer
Luc Hennekens Chief Information Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
AIRBUS SE-46.06%65 245
THE BOEING COMPANY-53.45%88 682
TEXTRON INC.-14.66%8 873
DASSAULT AVIATION-33.93%7 604
AVIC ELECTROMECHANICAL SYSTEMS CO.,LTD.60.23%6 501
AVICOPTER PLC9.91%4 679
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+33 (0)4 78 30 41 42
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