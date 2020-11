Airbus signe un contrat pour 38 Eurofighters avec l'Allemagne

@AirbusDefence @Eurofighter @team_luftwaffe #defencematters #EF4CH

Taufkirchen, 11 novembre 2020 - Airbus a signé un contrat pour la livraison de 38 nouveaux avions de combat Eurofighter à l'armée de l'air allemande. Cela fait de l'Allemagne le pays qui a passé le plus grand nombre de commandes dans le cadre du plus grand programme de défense européen. La commande, également connue sous le nom de projet Quadriga, couvre la livraison de 30 Eurofighters monoplaces et 8 biplaces. Trois des avions seront équipés d'installations d'essai supplémentaires en tant qu'avions d'essai instrumentées pour le développement ultérieur du programme Eurofighter.

Dirk Hoke, PDG d'Airbus Defence and Space, a déclaré : "Le nouvel Eurofighter Tranche 4 est actuellement l'avion de combat de construction européenne le plus moderne, avec une durée de vie utile qui dépasse largement 2060. Ses capacités techniques permettront son intégration complète dans le futur système aérien de combat européen FCAS".

La commande renouvelée de l'Allemagne garantit la production jusqu'en 2030 et arrive à un moment stratégiquement important pour le programme. Outre une commande d'Eurofighter attendue de l'Espagne pour remplacer les anciens F-18, des décisions d'achat en Suisse et en Finlande sont imminentes en 2021.

La variante proposée en Suisse correspond à la configuration de la commande allemande de Quadriga. L'équipement comprend le radar électronique le plus récent au monde, du matériel et des logiciels à l'épreuve du temps et une capacité multi-rôle illimitée pour engager des cibles aériennes et terrestres.

L'Eurofighter est le plus grand programme de défense européen, dans lequel le Royaume- Uni, l'Espagne et l'Italie sont impliqués aux côtés de l'Allemagne. Outre ses capacités technologiques, il assure plus de 100 000 emplois en Europe.

About Airbus

Airbus is a global leader in aeronautics, space and related services. In 2019, it generated revenues of € 70 billion and employed a workforce of around 135,000. Airbus offers the most comprehensive range of passenger airliners. Airbus is also a European leader providing tanker, combat, transport and mission aircraft, as well as one of the world's leading space companies. In helicopters, Airbus provides the most efficient civil and military rotorcraft solutions worldwide.