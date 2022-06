Airbus : accord avec Linde autour de l'hydrogène

Airbus annonce avoir signé un protocole d'accord avec Linde, un industriel américano-allemand spécialisé dans les domaines Gaz et Ingénierie, afin de se pencher sur le développement de l'infrastructure hydrogène dans les aéroports du monde entier.



L'accord prévoit notamment une collaboration dans les chaînes d'approvisionnement d'hydrogène ainsi que sur sa production et son stockage dans les aéroports. Des projets pilotes seront d'ailleurs lancés dans plusieurs aéroports dès le début de l'année prochaine.



Les deux partenaires prévoient également d'évaluer le potentiel des carburants dit 'Power-to-Liquid' soit un type de carburant d'aviation durable (SAF) fabriqué à partir d'hydrocarbure liquide produit synthétiquement.



