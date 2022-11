Airbus : accord avec Neste autour du carburant durable (SAF)

Airbus annonce la signature d'un protocole d'accord (MoU) avec Neste, l'un des principaux producteurs mondiaux de carburants renouvelables, dans le but de faire progresser conjointement la production et l'utilisation du carburant d'aviation durable (SAF).Les partenaires estiment en effet que le SAF constitue une solution clé pour aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des voyages aériens.'Tous les avions Airbus sont déjà certifiés pour voler avec jusqu'à 50% de SAF et ce partenariat sera déterminant pour atteindre la certification jusqu'à 100% de SAF avant la fin de la décennie', a commenté Julie Kitcher, EVP Communications and Corporate Affairs chez Airbus.Dans le cadre du partenariat, Neste et Airbus comptent étudier des projets SAF concrets et des opportunités commerciales à travers le monde avec des compagnies aériennes ainsi que d'autres parties prenantes.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.