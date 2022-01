Airbus : acquisition de 10 hélicoptères H160 par la DGA

La Direction Générale de l'Armement (DGA) a signé un contrat, pour le compte du Ministère de l'Intérieur, pour l'acquisition et la maintenance de 10 H160 en configuration forces de l'ordre pour la Gendarmerie Nationale.



La France est le premier pays à commander le H160 pour des missions de maintien de l'ordre.



Liée au contrat d'achat de 169 H160M pour le ministère des Armées, cette commande s'inscrit dans le cadre du plan Stimulus de soutien à la filière aéronautique nationale annoncé par le gouvernement français en 2020.



' Le contrat du ministère de l'Intérieur français est une étape importante pour le H160 ' a déclaré Bruno Even, DG d'Airbus Helicopters. ' Développer cette nouvelle configuration pour le H160 en collaboration avec un client expérimenté comme la Gendarmerie Nationale est la clé du succès du programme '.



